14 февраля в Украине будет тепло и безветренно

Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, будет теплой и безветренной. Осадки возможны только в западных областях. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов. В большинстве областей Украины ветер наконец успокоится, осадки маловероятны, даже можно будет увидеть солнце, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.



Только на Западе будет облачно, пойдет мокрый снег и дождь.



Температура воздуха прогреется +1+6 градусов. На Юге будет +5+8 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.



В Киеве не ожидается ни дождя, ни снега. Ветер будет дуть южный, небольшой или умеренный. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.



Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в городах Украины:



Ужгород – +3...+5



Львов – +2...+4



Ивано-Франковск – +3...+5



Тернополь – +3...+5



Черновцы – +3...+5



Хмельницкий – +3...+54



Луцк – +3... +5



Ровно – +2... +4



Житомир – +2... +4



Винница – +3...+5



Одесса – +7...+9



Николаев – +6... +8



Херсон – +6...+8



Симферополь – +7...+9



Кропивницкий – +4...+6



Черкассы – +4...+6



Чернигов – +3... +5



Сумы – + 2... + 4



Полтава – +3...+5



Днепр – +4...+6



Запорожье – +3...+5



Донецк – +1...+3



Луганск – +1...+3



Харьков – +1...+3



Киев – +3...+5

