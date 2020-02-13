14 февраля в Украине будет тепло и безветренно
Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, будет теплой и безветренной. Осадки возможны только в западных областях. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов. В большинстве областей Украины ветер наконец успокоится, осадки маловероятны, даже можно будет увидеть солнце, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Только на Западе будет облачно, пойдет мокрый снег и дождь.
Температура воздуха прогреется +1+6 градусов. На Юге будет +5+8 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.
В Киеве не ожидается ни дождя, ни снега. Ветер будет дуть южный, небольшой или умеренный. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 14 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+54
Луцк – +3... +5
Ровно – +2... +4
Житомир – +2... +4
Винница – +3...+5
Одесса – +7...+9
Николаев – +6... +8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3... +5
Сумы – + 2... + 4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +3...+5
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +3...+5