В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте Георгий Мурадов с иронией воспринял заявления бывшего украинского депутата, главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова о "колонизации" полуострова.



Ранее Чубаров предложил внести в Уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым. Так, он считает, что переезд на полуостров жителей других российских регионов — не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории".



"Могу по этому поводу только троллить господина Чубарова <...> Уголовное дело надо завести против Чубарова как представителя экстремистcкой организации, которая совершила ряд экстремистских действий в отношении подрыва линии электропередач и перекрытия воды в Крым", — сказал Мурадов журналистам в кулуарах международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории".



По его мнению, взгляды и предложения Чубарова в отношении Крыма по-прежнему носят экстремистский характер, поэтому им должна быть дана соответствующая правовая оценка.

