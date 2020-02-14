Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Гандзюк

Подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк помощник бывшего нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский оставлен под стражей. Такой вердикт вынесла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба апелляционного суда.



13 февраля судьи рассмотрели апелляционные жалобы, поданные стороной защиты и прокурором на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 21 января 2020 года. В постановлении указана мера пресечения Павловскому в виде содержания под стражей до 4 марта 2020 года.



Апелляционный суд жалобу прокурора удовлетворил полностью, а жалобу стороны защиты - частично. В итоге подозреваемого оставили под стражей до обозначенного Печерским райсудом срока: 4 марта.



Павловского подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 ( создание преступной организации), ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.4 ст.28, ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

