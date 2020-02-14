В МИД России оценили новую процедуру санкций в Совете Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала надежду на то, что созданный в Совете Европы новый механизм реагирования на нарушения странами уставных обязательств не превратится в рычаг политического давления на неугодные страны.



Сам механизм был принят на прошедшей в январе сессии ПАСЕ. С его помощью в будущем планируется наказывать страны-нарушители основных принципов и устава Совета Европы. В принятой на сессии резолюции подробно описана процедура инициирования санкций Совета Европы.



Согласно принятому документу, чтобы запустить механизм, нужно собрать 120 подписей депутатов ПАСЕ. Сам процесс будет идти девять месяцев, в ходе которых стороны должны вести переговоры с нарушителем. Если сторонам удастся договориться или будет показан прогресс, "санкции" применяться не будут.

Российская сторона еще в рамках сессии заявила о несогласии с новой идеей Ассамблеи и предложила его доработать.



После обсуждения на сессии идея была вынесена на суд уставного органа Совета Европы - комитета министров.



В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос журналистов напоминается, что 5 февраля Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял решение о создании "Дополнительной совместной процедуры взаимодействия КМСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в случае серьезного нарушения странами-членами уставных обязательств".



Она обратила внимание на то, что, "вопреки нашим призывам продолжить работу над этим документом в целях его приведения в полное соответствие с Уставом Совета Европы (СЕ), а также духом и буквой договоренностей министерской сессии КМСЕ в Хельсинки в мае 2019 года, грузинское председательство при поддержке ряда делегаций не стало искать консенсуса, а поспешило поставить проект на голосование".



"В результате мы, как и пять других делегаций, были вынуждены воздержаться", - указала Захарова.



"Примечательно, что Украина, добивавшаяся превращения процедуры в санкционный механизм с ретроактивным применением, не нашла поддержки подавляющего большинства и стала единственной страной, проголосовавшей "против", - добавила она.



Официальный представитель МИД России указала, что в ходе заседаний Комитета" российская сторона неоднократно излагала свои принципиальные замечания к проекту решения".



"К сожалению, не все они нашли отражение в финальном тексте", - констатировала она.



В этой связи по итогам голосования постоянный представитель Российской Федерации при СЕ Иван Солтановский "распространил интерпретирующее заявление с изложением нашего понимания узловых моментов процедуры".

Захарова напомнила о схожести позиции с позицией делегации РФ в ПАСЕ.

"Таким образом, наши принципиальные подходы в данном вопросе остаются неизменными на площадках обоих уставных органов страсбургской Организации (КМСЕ и ПАСЕ), и именно ими мы будем руководствоваться при возможном задействовании процедуры в отношении любого из государств Совета Европы", - добавила она.



Захарова пояснила, что Москва исходит из того, что "указанная процедура создавалась в качестве гарантии неповторения кризиса 2014-2019 гг. в Совете Европы, вызванного дискриминационными решениями ПАСЕ в отношении российской делегации".



"Она была призвана стать единственным легитимным механизмом ограничения прав государств в уставных органах СЕ", - отметила она.



"Следовательно, присоединение Ассамблеи к процедуре предполагает ее отказ от противоречащих Уставу СЕ самоприсвоенных полномочий по ограничению по политическим мотивам прав национальных делегаций", - считает Захарова.



Она отметила, что "совместная процедура является конкретизацией статьи 8 Устава СЕ, в соответствии с которой только Комитет министров уполномочен обсуждать вопрос о приостановке представительства стран-членов в Организации, то есть именно за Комитетом министров должно оставаться последнее слово на всех стадиях процедуры, включая направление в страну так называемой миссии высокого уровня".



"Такая миссия может осуществляться только с согласия принимающей страны, необходимого и для реализации разрабатываемой для нее "дорожной карты", - заметила она. Захарова добавила: "Наконец, то, против чего безуспешно выступала Украина: процедура не должна иметь обратной силы и может применяться исключительно в отношении новых и самых серьезных случаев нарушения Устава СЕ".



"Рассчитываем, что созданный в Совете Европы новый механизм не превратится в рычаг политического давления на неугодные страны, а будет служить своим декларируемым целям: избегая санкций, через конструктивный диалог и сотрудничество оказывать государствам содействие в устранении возможных нарушений зафиксированных в статье 3 Устава фундаментальных принципов Организации", - заключила Захарова.

