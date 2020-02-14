Умершему украинцу принесли платежку за доставку газа

Покойному украинцу на Волыни пришла платежка за транспортировку газа. Об этом сообщает "Сегодня" в четверг, 13 февраля.



Инцидент произошел в селе Раков Лес Камень-Каширского района. Мужчина погиб девять лет назад при пожаре в доме, который так и не был отстроен. Теперь же его родные, живущие по этому же адресу, но в другом доме, получили платежку, адресованную покойнику.



Платежка датируется январем, сумма - 150 гривен. Родственники посчитали, что в год выйдет немалая сумма. Газовики оправдываются: никаких манипуляций, а путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.



"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", - сказала представительница Волыньгаза Оксана Швец.



Теперь газовики и родственники покойника договорились о встрече. Они должны окончательно зафиксировать смерть абонента и решить, что делать с платежкой, которую ему уже прислали.

