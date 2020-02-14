Мюнхенское: у кого что болит, тот о том и говорит

В непростое время стартует очередная Мюнхенская конференция по безопасности. Америку волнует преимущество Китая в 5G, Китай – потери от коронавируса. Европа впала в старческий маразм и хочет пофилософствовать. Россия требует разобраться, кто же все-таки победил фашизм во Второй мировой войне. Украина ничего не требует, но мы участвуем, потому что президент у нас молодой, любознательный, в Давосе уже был, в Мюнхене еще не ездил. Ну и, как обычно, Пинчук выставляется. Накрывает поляну с украинским ланчем. Кейтеринговые кампании неплохо заработают...



В Мюнхене собирается большая тусовка знакомых между собой политиков. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в этом году не приедет, но будут президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, премьер-министры – Канады Джастин Трюдо, Австрии Себастьян Курц, Нидерландов Марк Рютте, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также почти 100 министров иностранных дел и обороны, депутаты, эксперты.



США представлены скромно, двумя бывшими – экс-представителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером и экс-послом США в Российской Федерации Майклом Макфолом. Все-таки “збиговысько” в Мюнхене – европейское мероприятие, а не евро-американское.



Это видно даже из содержания доклада, опубликованного накануне форума. Сплошной самоанализ и самокопание на тему, почему ЕС до сих пор не стал влиятельным глобальным игроком. Мешает ли этому рост национализма в странах Евросоюза? Ошибочна ли позиция пассивности, которая выражается в нежелании участвовать в насильственных конфликтах за границей? При том, что эти конфликты сами собой не исчезают. Не кажется ли вам, что зацикленность европейских государств на внутренних проблемах это ошибка? И подобная лабуда в таком же духе.



Американцам слушать эти стоны старушки Европы до зевоты скучно. Поэтому они отрядили в Мюнхен создателя Facebook Марка Цукерберга с заданием разъяснить европейскому политическому бомонду, что не об том они печалятся. Истинные угрозы кроются в переделе цифрового мира в пользу китайцев



Мы уверенно движемся в русле своего наболевшего. Уже известно, что модерировать дискуссию назначен президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Украина выставляет среди выступающих недавно освобожденного по обмену из ОРДЛО журналиста Станислава Асеева. Кто о чем, а мы про Донбасс

Понятно, что американцам слушать эти стоны старушки Европы до зевоты скучно. Поэтому они отрядили в Мюнхен создателя Facebook Марка Цукерберга с заданием разъяснить европейскому политическому бомонду, что не об том они печалятся. Истинные угрозы кроются в переделе цифрового мира в пользу китайцев.Киберпреступность – это чепуха. Всякие там хакеры, подворовывающие деньги со счетов даже крупных корпораций, – детский лепет. Американская разведка доказывает, что Huawei Technologies Co. более десяти лет имеет секретный потенциал доступа к личным данным всех жителей планеты. А подобравшись к мобильным сетям по всему миру через “back doors”, предназначенные для использования правоохранительными органами, получит возможность отключать конкурентов от важных технологий и оборудования. И тогда начнется не просто кибератака, а кибербитва века.Если в итоге Китай установит единоличное доминирование над 5G, то получит экономическое превосходство в размере $23 трлн. к 2025 году. Соединенные Штаты как страна, которая разработала 4G, считают это несправедливым. Но бороться с Китаем пока некому. В бой против армии Huawei выставлены финские “лыжники” из Nokia (с долей 17%) и шведские таланты из Ericsson (с долей 14%). Американцы могут противопоставить только Цукерберга. Но какой из него воин на поле брани? Разве что может убедительно рассказать европейцам, как они проспали в своих философских медитациях все самое главное.В общем, Китай – это серьезно. И одна надежда на коронавирус. Может, он сделает то, что Запад не в состоянии сделать силой оружия. Глава МИД КНР Ван И будет выступать на Мюнхенской конференции и прогнозируемо затронет тему борьбы с коронавирусом. Призовет Запад подключаться.Какое там подключаться. Наоборот, все хотят отключиться и дистанцироваться от проклятой заразы. Изолировать Китай к чертовой бабушке. Пусть сидят там в своих масках и пережидают карантин. С точки зрения борьбы с преимуществами Китая в 5G это самый эффективный путь.Американские и европейские аналитики со скрытым злорадством уже подсчитывают потери банковской индустрии Китая за время эпидемии. Если она продлится, многие компании обанкротятся и не смогут погасить свои кредиты. А они и без того недостаточно капитализированные после двухлетней торговой войны с США. Так что еще неизвестно, кто в грядущей кибербитве победит.Пока "коллективный ум” Запада размышляет над китайской технологической угрозой и путаницей в своих ценностях, Россия четко знает, чего она хочет. Темами Мюнхенской конференции по безопасности станут 75-летие Победы и «Северный поток-2». По второму вопросу глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер уже высказался.Назвал бессмысленным стремление США остановить запуск трубопровода. «Я счел бы неверным шагом, если проект, в который уже инвестированы миллиарды, который рожден более десятилетия назад, сейчас был бы остановлен», – сказал дипломат. И тут все точки над “i” расставлены.А вот вопрос освобождения Европы и мира от нацизма с немцами обсуждать можно, но сложно. Скажем так, не совсем дипломатично. Поэтому глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавил российскую делегацию, специально встречается с китайским коллегой, чтобы выработать общую позицию на тему Великой Победы. Кто же все-таки победители? Кто выключил печи концлагерей? Кто задушил гитлеровскую гидру – Россия или Запад?Дружба (в формате и Запад, и Россия) в данном случае не побеждает. Нужен четкий ответ, кто старший партнер в этом историческом деле, а кто младший. Да, англичане воевали, и американцы в Нормандии высаживались, и французские летчики под Полтавой были, но основное бремя войны вынесли на своих плечах русские солдаты. Пала бы Россия, не собиралась бы сейчас в Мюнхене политическая тусовка Европы.Европейские лидеры на позицию России реагируют вяло. Хотя бы потому, что почти все они – это поколение, не связанное напрямую с войной. А вот российский президент Владимир Путин, хоть и родился в 1952 году, но сын ветерана войны и блокадницы. Его старший брат в двухлетнем возрасте умер во время блокады. Поэтому тема войны и справедливого определения главного героя для него принципиально важна на личном уровне. А раз так, то российская система власти четко отрабатывает тему по заданным параметрам.А что мы? Мы уверенно движемся в русле своего наболевшего. Уже известно, что модерировать дискуссию назначен президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Украина выставляет среди выступающих недавно освобожденного по обмену из ОРДЛО журналиста Станислава Асеева. Кто о чем, а мы про Донбасс. Чтобы на фоне коронавируса не забывали.И гвоздь программы из разряда “кому шо, а курці просо” – фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) 15 февраля проведут 4-й Украинский ланч в Мюнхене "Украина, движущаяся вперед". Среди обсуждаемых за обедом вопросов – урегулирование конфликта на востоке. Отличная тема под шампанское и легкие закуски.