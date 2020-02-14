Пекин призвал к консолидации мировых усилий для победы над коронавирусом

Китай принимает решительные и эффективные меры по борьбе с заболеванием, вызываемым новым типом коронавируса, однако для окончательной победы над ним необходимы совместные усилия в мировом масштабе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Вирус не знает государственных границ, бороться с ним должно все мировое сообщество, взявшись за руки. В этой борьбе за здоровье населения необходимы трансграничное взаимопонимание, взаимное доверие и взаимная поддержка", - сказал дипломат, выступая в Германии, где находится с визитом.

Он отметил, что Пекин занимает ответственную позицию в вопросе предотвращения распространения вируса как по Китаю, так и за его пределы, к настоящему времени "уже положено начало контролю над ситуацией".

В стране, за исключением эпицентра распространения вируса провинции Хубэй, уже десятый день подряд уменьшается число новых больных, более 6 тыс. человек выздоровели. Благодаря усилиям Китая, уровень заболеваемости в других странах мира составляет менее 1% от всех заразившихся в КНР, отметил министр.

Он признал, что эпидемия "оказывает определенное негативное влияние на китайскую экономику", отметив, что "оно носит временный характер", и руководство страны принимает меры к тому, чтобы его минимизировать.

"Мы уверены, что в этом году выполним задания экономического и социального развития Китая", - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что вспышка заболевания "не повлияет на китайско-германское сотрудничество, а расширение взаимодействия с Германией в области здравоохранения откроет новые возможности для немецких предприятий".

Сообщение с изложением выступления министра размещено в пятницу на сайте китайского МИД.