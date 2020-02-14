Минздрав: случаев заражения новым коронавирусом в Украине не зафиксировано

На сегодня в Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19, который распространился в Китае. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



"По состоянию на 14 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 64 437 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1383 - летальные. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - говорится в сообщении.



Также указано, что 12-13 февраля ведущие эксперты в области здравоохранения со всего мира встречались в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения в Женеве для оценки текущего уровня знаний о новой болезни COVID-19, координации совместной работы для ускорения приоритетных исследований, необходимых для прекращения этой вспышки.



Напомним, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном у берегов Японии. Их сняли с лайнера и перевезли в японские медучреждения столичного региона. Там они должны находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

