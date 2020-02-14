Оманский казус

Сейчас расскажу, как все было на самом деле. Ночь. Летит самолет. Чартер. Бортовой номер замазан зеленой краской. В секретном аэропорту Омана стоит султан. Как, с…ка, живой. Поглядывает на массивный золотой «Ролекс», украшающей запястье. Ни хера не видно. Стрелки не светятся. Все нервничают. Охрана султана нервничает, диспетчер нервничает, гарем нервничает, собака султана вообще на говно изошла. В прямом смысле этого слова. Наконец, слышен крик какого-то пацана в чалме, который бежит по взлетной полосе и орет: «Летят! Летят!».



Таинственный чартер совершает противозенитный маневр и отстреливает тепловые ловушки в виде остывших гондонов. Лихо подруливает к султану. Открывается люк, и прямо на бетонку начинают скидывать какие-то сумки, замотанные в полиэтилен, лыжи, шлемы и прочий багаж. Трапа, что характерно, нет. Все опять нервничают. Султан ругается на арабском, собака лает, охрана передергивает затворы и все, что попадется под руку. Наконец, мальчуган в чалме с криком «Аллах Акбар!» подгоняет на велосипеде какое-то шаткое сооружение со ступеньками. С глухим лязгом оно стыкуется с хлипким бортом чартера. Из-за закрытого люка явно слышно: «Б…ть, потише». Потом он (люк) открывается. Звучит гимн России. Появляется Зеленский. Растерянно поправляет лыжи. Оглядывается. Султан в шоке. «Где Коля?!», – на чистом русском спрашивает он и оглядывается на охрану. Охрана напрягается и передергивает. Мальчик с возгласом… ну вы помните, растягивается плашмя на бетонке. С криком «Я щас все объясню!» из люка выпрыгивает главный переговорщик Зеленского с бутылкой шампанского. Отхлебывает из горла, давится пузырьками и предлагает султану. Тот в шоке. Охрана нервничает.



Восходит солнце. Президент Украины спрашивает: «Андрийко, де я?!». Ему жарко в горнолыжном комбинезоне, а ботинки фирмы «САЛОмон» придают походке Зеленского явное сходство с теми гребаными роботами из фильма «Москва–Кассиопея», который декоммунизирован Министерством культуры и спорта

Ермак объяснил ситуацию. В результате лидер Омана был уверен, что к нему летит Патрушев. С этим понятно. Гребаный «Киевстар». Погрузив Зеленского с лыжами в бусик местной туристической компании, неофициальная делегация нации отправилась в пятизвездочный отель. Там их уже ожидал зять Медведчука, с которым Ермак тоже договорился о встрече

Отбирает у Ермака бутылку и проводит личный досмотр. Андрей им что-то объясняет на ломаном английском, часто вставляя в речь немецкие слова. Появляется собака и начинает подлаивать в тон речи. Наконец, достигается компромисс, из самолета выводят Зеленского. Султан уезжает. Собака остается, чтобы посмотреть, чем все закончится.Восходит солнце. Президент Украины спрашивает: «Андрийко, де я?!». Ему жарко в горнолыжном комбинезоне, а ботинки фирмы «САЛОмон» придают походке Зеленского явное сходство с теми гребаными роботами из фильма «Москва–Кассиопея», который декоммунизирован Министерством культуры и спорта, а потом уже Институтом национальной памяти имени Вятровича–Альцгеймера. С криком «Я щас всю объясню!» к президенту подбегает его главный переговорщик. Внезапно возвращается кортеж с султаном. На взлетной полосе собирается куча собак, чтобы насладиться шоу. Правитель Омана решительно подходит к Зеленскому и на чистом русском языке интересуется, что за х...ня здесь происходит. Кто это, б...ть?! Где Патрушев?! Главный переговорщик президента отбивается от какого-то стремного кобелька, пристроившегося к его правой ноге. Потерпев фиаско, он прямо с кобельком ковыляет к султану и начинает ему что-то втолковывать на ломаном иврите. Зеленский и владыка Омана с удивлением на него смотрят. Даже кобелек на некоторое время прерывает процесс с ногой, чтобы посмотреть на источник звуков. Блестящие способности к переговорам не пропьешь, и султан, бормоча что-то себе под нос на арабском («еб…тые еб…нушки»), в расстроенных чувствах удаляется к своему белому «Мерсу». Его колесо уже обоссала какая-то дворняга, что приводит к ругани, стрельбе и выяснению отношений.Зеленский повторяет свой вопрос, только уже тоном выше. Без своего фирменного мурчания, известного по рекламе изделий «Золотой век». Ермак, наконец-то справившись с собачкой, объясняет с присущим ему талантом сложившуюся ситуацию. По его версии, в «Буковеле» он игрался с мобильником и случайно вышел на серьезных людей, связанных с Трампом. Те предложили ему забить стрелу в Омане, чтобы обсудить тему продолжения расследования уголовных дел по «Буризме» в обмен на плюшки. Сразу же будущий глава Офиса позвонил в Оман, чтобы урегулировать детали визита. Но дозвонился Патрушеву, который дал ему нужный номер телефона. У султана на телефоне дежурила молодая наложница, которая задала резонный вопрос: «Какая с...ка слила личный мобильник великого падишаха?».Ермак объяснил ситуацию. В результате лидер Омана был уверен, что к нему летит Патрушев. С этим понятно. Гребаный «Киевстар».Погрузив Зеленского с лыжами в бусик местной туристической компании, неофициальная делегация нации отправилась в пятизвездочный отель. Там их уже ожидал зять Медведчука, с которым Ермак тоже договорился о встрече. Но абсолютно не помнил, при каких именно обстоятельствах произошел этот разговор. Зеленский, стоя в холле на лыжах и в ботинках, умолял объяснить, что происходит. Кто эти люди, которые его фоткают и предлагают снять шлем?!! Ермак с традиционной собакой на правой ноге быстро и логично разрулил ситуацию. Во-первых, он снял с президента лыжи, отчего тот сразу стал себя гораздо лучше чувствовать. Во-вторых… Не важно. Объяснить присутствие зятя Медведчука было вообще плевым делом. Поэтому Ермак плюнул, и все встало на свои места. Похотливая собачка полетела в угол рецепции. Вдруг оказалось, что это вовсе не собачка, а журналист-расследователь с Радио «Свобода», проникший в эпицентр событий под видом животного. Разоблаченный грантосос был изловлен прислугой и посажен в комнату для багажа.Но по странному стечению обстоятельств сумел разгадать номер кодового замка на багаже Зеленского, похитил из чемодана бутылку дорого вискаря и исчез в неизвестном направлении. Дальнейшее продолжение истории вы знаете. 13 февраля в эфире появился сюжет Радио «Свобода» о тайной встрече Патрушева с Зеленским. Очень оперативно Ермак все опроверг и подал на журналиста, испачкавшего ему брюки, в суд. Но самое интересное произошло с американской делегацией. Вместо людей Трампа прилетела Яресько вот с таким декольте и, подкараулив Зеленского возле лаундж-зоны, предложила недорого, под хороший откат, реструктуризировать весь внешний долг Украины. К счастью, очень вовремя появился главный переговорщик президента Украины и все быстро уладил.