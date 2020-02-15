Милованов пояснил резкий спад экономики

Причинами замедления темпов роста экономики в четвертом квартале 2019 года стало несколько факторов, один из которых - нетипичные сроки сбора урожая. Об этом в пятницу, 14 февраля, заявил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.



"Причин несколько. Не совсем типичные сроки сбора урожая зерновых и других культур. Снижение объемов выпуска промышленности в четвертом квартале", – написал Милованов.



Он пояснил, что последнее произошло из-за негативных тенденций на внешних рынках, протекционистских мерах в торговле со стороны США, проблем с логистикой и теплых погодных условий.



Милованов также отметил, что в прошлом году промышленные предприятия массово проводили модернизацию.

