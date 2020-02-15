Лукашенко призвал белорусов не баловаться заморскими ананасами, а есть отечественные продукты

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусов вести более активный образ жизни и употреблять в пищу исключительно продукты отечественного производства. Об этом сообщает "РИА Новости".



"Если думаете, что нормально питаться - это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее, - вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь", - посоветовал глава государства.



Кроме того Лукашенко напомнил соотечественникам о пользе прогулок на свежем воздухе.



В пример он привел себя, заявив, что начинает каждый свой день с пробежки на лыжах.

