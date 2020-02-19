Врачи озвучили основные правила приема пищи

Многие люди предпочитают выкурить сигарету после еды. Однако, по словам врачей, данная привычка исключительно вредна для здоровья, пишет "Российская газета". Табачный дым попадает на слизистые желудочно-кишечного тракта, раздражая их. Одну сигарету, выкуренную после еды, специалисты приравнивают к 10 сигаретам, выкуренным за один раз.



Также эксперты не советуют есть фрукты после основного приема пищи. Лучше употреблять их в промежутках между основными приемами пищи. Эксперты рекомендуют отказаться от привычки спать после обеда. Сон и горизонтальное положение тела помешают пище перевариться нормальным образом.



Употребление воды сразу после еды некоторые медики считают вредным, так как вода снижает концентрацию желудочного сока и ферментов. Кофе и чай, в свою очередь, могут вызывать проблемы с поглощением железа из продуктов питания. Поэтому от этих напитков стоит воздержаться.

