Президент Польши Анджей Дуда попробует переизбраться на второй срок

Польская партия "Право и справедливость" поддержала выдвижение нынешнего президента Анджея Дуды на второй срок. Выборы должны состояться 10 мая этого года.



Об этом информирует издание TVN 24.



В воскресенье, 16 февраля состоялся очередной съезд партии "Право и справедливость", на котором началась президентская избирательная кампания по переизбранию на второй срок нынешнего польского лидера Анджея Дуды. Председатель партии Ярослав Качиньский заявил, что Дуда является "кандидатом мечты" и "хранителем польской Конституции".



"Дуда все время был опорой для защиты польского общественного порядка, польской Конституции и закона", - считает Качиньский.



Пока кампания его главной соперницы на грядущих выборах 10 мая Малгожаты Кидавы-Блонской только набирает обороты, Анджей Дуда уже имеет самый высокий рейтинг среди всех кандидатов на пост лидера государства.



Конкурентами на этих выборах еще являются журналист и ведущий Шимон Головня, кандидат от левых сил Роберт Бедронь, председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш и Кшиштоф Босак - представитель ультраправой "Конфедерации".

