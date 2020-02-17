Газета

Диджитализация широко шагает по стране. Любой может скачать приложение «Дия» и убедиться в том, что его прав и техпаспорта, а также всего остального в базе нихера нет. Поэтому остро встала проблема выпуска партийной газеты «Слуга народа». На последнем (надеюсь) съезде партии Зеленского был принят ряд исторических решений. Прежде всего, было решено конфисковать бывшую вертолетную площадку Виктора Януковича под партийный коворкинг.



То есть офис. Переизбрали президиум, оставили генсека и, самое главное, приняли решение о создании партийного телевидения и партийной газеты. Печатной. Настоящая бумага, шестнадцать полос, цвет, формат широкий, много фотографий и материалов партийных съездов. Тираж 700 000 экземпляров. Для начала. Периодичность – раз в неделю. Может быть, чаще. «Фейсбук», «Инстаграм» и прочие «телеграмы» уже в прошлом. Слишком много осталось жертв диджитализации, не имеющих своих аккаунтов в социальных сетях. Концепция поменялась. Стремительно возрождаются ленинские тезисы: из всех искусств для нас важнейшим является кино («Ю-тюб») и партийная пресса. Селяне в глухих деревнях оказались без информационных средств к существованию. Телеканалы закодировали, за вай-фаем надо ездить в ближайший районный центр, по телевизору исключительно российские каналы в свободном доступе. А на носу судьбоносные выборы по всей территории нации, включая Крым. Телевизионный сигнал в Донбасс доставить невозможно. Точнее, можно, но возникли некоторые мелкие проблемы с запуском специального телеканала «Мир» для жителей временно оккупированных территорий. Никак не могут утвердить творческую концепцию вещания. Блок «Культура» заполнен на сто процентов: «Бандеровские чтения», уроки мовы от Ларисы Ницой, рубрика «Учим говирку» с Андреем Парубием, обзоры истории нации в исполнении лучших специалистов Института национальной памяти и куча других, очень рейтинговых программ.



Что главное в работе куратора печатного СМИ? Прежде всего спихнуть всю работу за смешные деньги на исполнителя. На роль «терпилы» назначили какую-то Женю Кравчук. Однако она, как оказалось, уже познала «вкус» двадцатки в конверте, поэтому вообще не рвется к станку. Тоже хочет быть куратором

Офис президента специально провел закрытое социологическое исследование в Луганской и Донецкой областях, чтобы найти там рейтинг «слуг». Они же собрались победить на досрочных выборах в Крыму. Результаты исследований засекретили. Они были настолько ужасные, что когда их показали Потураеву, тот в очередной раз сошел с ума

А вот с новостийной редакцией просто беда. Сразу три группировки в окружении Зеленского сцепились между собой за возможность рассказать жителям Донбасса об их счастливом будущем. Пока побеждают «соросята» с концептом «Сорос – наш рулевой». Но срач, вне всякого сомнения, продолжится.Вернемся к газете. Она должна раскрутиться до осени нынешнего года, аккурат к выборам. В разгар кампании тираж может достигать миллиона экземпляров, отпечатанных на качественной мелованной бумаге. Главным по газете пока назначен Потураев. У него колоссальный опыт рубки бабла именно по партийным печатным СМИ. Развернулся он в «Батькивщине», и даже Саша Абдуллин вынужден признать: так лихо еще никто бюджеты не пилил. Что главное в работе куратора печатного СМИ? Прежде всего спихнуть всю работу за смешные деньги на исполнителя. На роль «терпилы» назначили какую-то Женю Кравчук. Однако она, как оказалось, уже познала «вкус» двадцатки в конверте, поэтому вообще не рвется к станку. Тоже хочет быть куратором. Пока бюджет проекта формирует Потураев, который вообще не стесняется. Уже получается примерно семь миллионов гривен по месяцу. Без учета дронов и расходов на оборудование редакции. Чтобы вы понимали размах: предусматривается покупка пяти служебных машин. Бюджетные «Тойоты Камри» и один «бусик». Компы исключительно «Макинтош». Дизайн газеты стоит копейки – 15 тысяч долларов. Просто дизайн. Дешево, че. От разработки оригинального шрифта издания пока решили отказаться. Компания знакомого Потураева, которую подогнал Олег Медведев, хочет сто тысяч евро. Нормально. Поэтому пока ограничились «выпилом» фирменного названия «Слуга народа». Это обещает быть шедевром. Артемий Лебедев уже тихо скулит в уголке.Да, дроны. Это не шутка, а фишка. Новый, очень прогрессивный способ доставки. Оперативно и зрелищно. Вот сидит бабулька на лавочке перед домом. Греется на солнышке. Вверху слышно жужжанье. «Майские жуки прилетели», – думает бабушка, хотя на улице чисто март. И тут херак!Пачка газет, упакованных в полиэтилен, легко растворяемый в бытовых отходах, допустим, моче, хлопается ей на голову. Вне всякого сомнения: бабуля надолго запомнит партийное издание «зеленых».В целом же я полностью поддерживаю инициативу «зелени», направленную на возрождение печатной продукции в стране победившей диджитализации. Бумага в хозяйстве очень нужна. Завернуть там что-то, разжечь изысканный камин или просто употребить на гигиенические нужды. Наконец-то «слуги» поняли, в какой стране живут. Хотя нет, не поняли. Но не важно.Газета «Слуга народа» является одним из элементов так называемой «платформы примирения», которую хотят запустить на головы жителей оккупированных территорий к местным выборам. Своего рода гибрид «слуг» и «соросят». Офис президента специально провел закрытое социологическое исследование в Луганской и Донецкой областях, чтобы найти там рейтинг «слуг». Они же собрались победить на досрочных выборах в Крыму. Результаты исследований засекретили. Они были настолько ужасные, что когда их показали Потураеву, тот в очередной раз сошел с ума. А Арахамия, говорят, пускал тонкую струйку слюны из уголка рта. Впрочем, это его обычное состояние. Короче, почему так получилось с рейтингом Зеленского на оккупированных территориях? Потому что там пока не смотрят «единый канал» и не читают газету «Слуга народа». Все просто и очевидно. С помощью массовой раздачи свежих номеров «СН» в глухих местах Донецкой области Офис президента рассчитывает преломить ситуацию. Победа им, безусловно, обеспечена. Особенно если в газете будут печатать гороскопы, сканворды и программу передач российских телеканалов.