В Китае нашли решение проблемы с нехваткой масок

В Пекине строят новую фабрику по производству медицинских масок и таким образом решат проблему с их нехваткой, сообщает агентство Синьхуа.



Китайская компания China Construction First Group намеревается создать производство за шесть дней. Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно.



В конце января миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар. А некоторые продавцы перестали продавать их поштучно - можно было заказать только партии от двух до десяти тысяч масок.



Еще в январе сообщалось, что китайцы скупили сотни миллионов масок из-за вируса.

