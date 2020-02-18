УЕФА учредил новую награду для футболистов в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает пресс-служба организации.



После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам фэйр-плей.



Как говорится в заявлении, определять лучших в каждом матче будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах.



В ближайших поединках это будут главные тренеры сборной Англии Гарет Саутгейт, сборной Бельгии Роберто Мартинес, женской сборной Англии Фил Невилл, бывший нападающий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник "Реала" Айтор Каранка и другие эксперты.

