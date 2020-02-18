Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 15 тыс. грн

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные относительно распределения количества работников по размерам начисленной им заработной платы в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.



По данным статистического ведомства, зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.



Кроме того, от 12000,01 до 15000,00 грн получали 10,8%рабочих, от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, от 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, от 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, от 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, от 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, к 4173,00 грн - 5,4% штатных работников.