Нардеп предложил отправить делегацию Рады на парад в Москву 9 мая

Народный депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович предлагает Верховной Раде сформировать делегацию для участия в майском параде в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Об этом Рабинович заявил на согласительном совете парламента в понедельник, 17 февраля, передает РБК-Украина.



"Приближается великая дата – 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что парламенту необходимо сформировать парламентскую делегацию на участие в параде победы в Москве. Наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом"", - заявил Рабинович.



В свою очередь, нардеп из "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала это предложение "позором", а затем попросила спикера останавливать такие речи. В ответ Рабинович сказал ей, что отсутствием делегации на параде - "мы вычеркиваем себя из списка победителей в этой войне".



"Парад Победы в Москве ознаменует единство тех, кто победил фашизм. А нам пытаются сказать, что мы должны стоять рядом с теми, кто сидел в "схронах". Они говорят, что мы не должны участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Победе. Это значит, что мы вычеркиваем себя из списка победителей в этой войне. Это значит, что миллионы людей, которые похоронены в нашей земле, погибли ни за что. Никогда этого не будет! Ни по прихоти Порошенко, ни из-за очередного изменения курса", - отметил Рабинович.



По его мнению, присутствие делегации Украины на параде в Москве - дань память тем, кто погиб за свою страну, и подтверждение того, что фашизм – это зло. Кроме того политик добавил, "если власть не поедет на парад победы - мы сами это сделаем, чего бы это ни стоило".

