Оззи Осборн отменил концерты из-за болезни Паркинсона

Британский рок-музыкант, один из основателей и фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил американскую часть своего турне No More Tours II (Никаких больше туров II), сообщается в официальном заявлении артиста.



Причина отмены концертов - болезнь Парскинсона исполнителя. Осборну предстоит лечение в Швейцарии.



"К сожалению, я не смогу оказаться в Швейцарии раньше апреля, а лечение занимает до двух месяцев. Мне не хочется отменять концерты в последний момент", - заявил музыкант.



Гастроли в США должны были начаться 27 мая в Атланте. Всего было запланировано 17 выступлений.



Осенью Осборн также отменял концерты в рамках своего "прощального" тура. Концерты не состоялись в Европе.

