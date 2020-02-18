Начиная с февраля цена на газ будет рекордно меньшей - Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о снижении цены на газ в феврале и снижении стоимости отопления в I квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэконэнерго 18 февраля.



"Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в этом квартале в платежках на отопление суммы будут меньше - цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках ", - говорится в сообщении.



По словам Оржеля, цена на газ в Украине, начиная с февраля, будет "рекордно меньше".



"В феврале, в марте, летом - будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", - отметил чиновник.



По словам министра, деньги, которые государство получило в рамках Стокгольмского арбитража, правительство хочет потратить на то, "чтобы у украинцев были лучшие дороги. На то, чтобы больницы были рядом и оказывали качественные услуги".



"Также уменьшение цены на газ дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ напрямую у себя в домах", - добавил Оржель.



Глава министерства обратил внимание на важность независимости Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



"Для нас важно, чтобы на Национальный регулятор не влияли. Но он должен осуществлять контроль за монополистами. Поэтому необходимо установить четкий экономически обоснованный тариф", - резюмировал министр.



Как сообщал Укринформ, в января 2020 года цена на газ была на 25% меньше, чем в январе прошлого года. Потребители за газ заплатили 5580 гривень за тысячу кубометров с НДС транспортировки.



Стокгольмский арбитражный трибунал 28 февраля 2018 года принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским ОАО "Газпром".



Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долл. По этому решению Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах.



Первую часть компенсации - 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. - Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году.



2,918 млрд долл. от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража Украина получила 27 декабря 2019 года.

