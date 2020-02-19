Украинцы рассказали, с помощью какой техники экономят на коммуналке: электрические котлы, бойлеры и посудомойки

Чтобы цифры в платежках за коммуналку не были слишком большими, украинцы покупают энергосберегающую технику с высоким КПД. Самым экономичным отопительным прибором для установки в частных домах и квартирах многоэтажек считают электрический котел. Благодаря каким особенностям девайс способствует экономии, и какие еще устройства в Украине используют для сокращения расходов?



Чем хороши электрические котлы

Электрические приборы сочетают в себе сразу два преимущества:

тратят минимум электроэнергии благодаря принадлежности к высокому классу энергоэффективности (А, А+, А++) и функциональным программаторам;

стоят многие модели электрокотлов гораздо дешевле, чем пиролизные или газовые устройства для обогрева идентичной площади.

Электрические котлы надежны, безопасны и долговечны. Прогнозируемый срок службы устройств превышает 7-10 лет. Двухконтурные электрокотлы гарантируют двойную экономию, поскольку отвечают еще и за нагрев горячей воды.

Накопительная водонагревательная техника: как экономить

Правильно подобранный электрический бойлер позволяет избавиться от одной существенной статьи расходов. Благодаря водонагревателю можно платить только за холодную воду и электричество, а услуги горячего водоснабжения вычеркнуть из списка ежемесячных затрат.

Эксплуатация водонагревателя целесообразна при грамотном подходе к его выбору. Объем бака бойлера должен соответствовать количеству людей, которые будут его использовать. Значение имеет и правильная настройка температуры. Оптимальный вариант – нижняя граница 50 градусов Цельсия и верхняя около 70.

Посудомоечная машина – еще один способ сэкономить

В среднем при ручном мытье посуды человек расходует от 25 до 43 литров подогретой воды. Посудомоечные машины в свою очередь тратят не больше 20 литров воды за один полный цикл. Топовые модели посудомоек и вовсе расходуют до 10 литров.

Многие модели посудомоечных устройств сами нагревают воду, благодаря чему процесс их эксплуатации обходится еще дешевле.

Экономить на коммуналке украинцам также помогают умные лампочки и выключатели, энергоэффективные кухонные приборы и стиральные машины с вместительным барабаном.