За 2019 год численность населения Украины сократилость на 250 тысяч человек

За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 250,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, на 1 января численность наличного населения в Украине составляла 41902,4 тысяч человек. Таким образом, за декабрь население сократилось на 20,3 тысячи.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении.

Ранее были озвучены результаты переписи, проведенной Кабмином. Так, в Украине проживает 37,3 миллиона человек. При этом одна десятая населения страны находится в столице.

В Украине смертность в два раза превышает рождаемость. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.