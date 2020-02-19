За 2019 год численность населения Украины сократилость на 250 тысяч человек
За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 250,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, на 1 января численность наличного населения в Украине составляла 41902,4 тысяч человек. Таким образом, за декабрь население сократилось на 20,3 тысячи.
За прошлый год численность населения Украины уменьшилась на 250,8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Так, на 1 января численность наличного населения в Украине составляла 41902,4 тысяч человек. Таким образом, за декабрь население сократилось на 20,3 тысячи.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении.
Ранее были озвучены результаты переписи, проведенной Кабмином. Так, в Украине проживает 37,3 миллиона человек. При этом одна десятая населения страны находится в столице.
В Украине смертность в два раза превышает рождаемость. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.