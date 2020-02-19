История памятника Марага-150

С начала XIX века десятки тысяч армян переехали из Ирана и Турции в горную часть карабахского региона Азербайджана. Ученый-историк Туркан Гасымова рассказала, что после подписания Туркменчайского соглашения между Россией и Ираном 10 февраля 1828 года начался массовый перевод армян в Азербайджан. Статья 15 Туркменчайского договора предусматривает, что армяне, проживающие в Иране, могут переехать из Араза на север в течение одного года после заключения соглашения.

В 1828-1829 годах только 40-50 тысяч армян были эвакуированы из Ирана и 90 000 из Турции. Переселение армян из Турции в Закавказье произошло в рамках Эдирнского мирного соглашения после окончания русско-турецкой войны.



Эта миграция упоминалась во многих письменных источниках. Это неоднократно признавалось самими армянами. Таким образом, армяне установили памятник Марага-150 в связи с их прибытием в Карабах. Памятник Марага-150 в поселке Шихарх Тартарского района Азербайджана был построен в 1978 году самим армянами, чтобы отметить 150-летие переселения первых 200 семей из иранского города Марага в Карабах. На памятнике из простых речных камней расположена армянская надпись «Марага 150».



В 1978 году армяне провели торжественную церемонию по случаю открытия памятника. Востоковед и историк академик Зия Буньядов в своей статье «Мифы и те, кто придумали мифы» заявляет, что открытие памятника Марага-150 к концу 1978 и началу 1979 года осветили все карабахские СМИ.







Одним из тех, кто помнит открытие памятника Марага-150 в 1978 году, является житель Тартарского района Ильгар Гасымов. Говоря об этом, И. Гасымов сказал: «Мне было 16 лет. По дороге с отцом в деревню Умудлу мы увидели, как армяне открывают памятник. Памятник состоит из обычных щебеночных камней, разноцветных мозаик площадью около 30 квадратных метров и композиции «Девушки у фонтана». Композиция имела главный памятник шириной 1,5 метра и высотой 3 метра с мраморными колонными пружинами с правой и левой сторон. На одной из мраморных колонн было написано 1828 сверху вниз и 1978 сверху ". Житель Тартарского района сообщил, что аналогичные памятники были построены в городе Ханкенди и в селах Чайли Тартарского района в связи с прибытием армян в Карабах.



В 2016 году глава Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Фурио де Анжелиси посетил памятник Марага-150 в селе Шихарх во время посещения Тартара и запечатлел фотографию памятника.



Остатки армянского памятника Марага-150 находятся в поселке Шихарх, в нескольких километрах от города Тартар. Принимая во внимание историческое и политическое значение памятника, Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана провел реконструкцию, благоустройство, ограждение и освещение. Кроме того, Государственный комитет собрав по историческим документам информации и фотографии памятника Марага-150 организовал стенды на азербайджанском, русском и английском языках.



Источники:



https://az.wikipedia.org/wiki/Mara%C4%9Fa-150_abid%C9%99si

http://www.refugees-idps-committee.gov.az/en/news/464.html

https://www.azertag.com/xeber/1106132

https://www.ziyabunyadov.com/blank-c35n



