В Раде рассмотрели первые 500 поправок к законопроекту о рынке земли

В Верховной Раде Украины рассмотрели первые 500 поправок к законопроекту о рынке земли, из которых ни одна не была учтена, передает корреспондент УНН.



Так, парламентарии рассмотрели 500 поправок к законопроекту №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Ни одна правка была поддержана народными депутатами.



Напомним, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский предложил парламенту одобренные комитетом девять из 4 тысяч поправок к законопроекту об открытии рынка земли рассмотреть в конце рассмотрения документа.

