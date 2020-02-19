У Boeing 737 Max нашли новые проблемы

Посторонние предметы в топливных баках обнаружили в нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам. Об этом заявил представитель компании, сообщает в среду, 19 февраля, BBC.



После находки было начато внутреннее расследование.



"Проводя техническое обслуживание самолетов 737 Maх, мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе", - сообщил представитель компании.



Отмечается, что такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к повреждению воздушного судна во время эксплуатации.



После обнаружения очередного недостатка в модели 737 Max, Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции и будет принимать дальнейшие меры, опираясь на результаты этой проверки.



В свою очередь в Boeing заявили, что данная проблема не повлечет задержек с вводом в эксплуатацию данной модели, которая может состояться уже в первом полугодии этого года.

