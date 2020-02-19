На Diamond Princess коронавирус нашли еще у 80 человек

На круизном судне Diamond Princess, который сегодня начали покидать первые пассажиры, китайский коронавирус выявили еще у 79 человек. Об этом в среду, 19 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.



Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princes, достигло 621 человек. Среди них – двое украинцев.



Гражданство новых больных на данный момент не сообщается, но подчеркивается, что среди них есть иностранцы.



Напомним, 19 февраля судно покинули около 500 человек, которые прошли двухнедельный карантин, и у которых не был обнаружен коронавирус.



Власти Японии взяли анализы у всех находящихся на борту пассажиров и членов экипажа. По мере поступления результатов этих анализов составляются списки тех, кто может покинуть судно - это пассажиры, у которых не обнаружили коронавирус и которые прошли двухнедельный карантин на борту лайнера.



Всего на судне находилось 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

