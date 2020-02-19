Песков об увольнении Суркова: его талант и опыт найдут свое применение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.



“Они (президент РФ Владимир Путин и Сурков) встречались, он (Сурков) был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Никаких сомнений нет, что многолетний опыт и без преувеличения талант Суркова найдут свое применение”, — заявил журналистам в среду представитель Кремля.



Отвечая на вопрос, пригодятся ли навыки Суркова на украинском направлении, Песков признался: “Здесь я уже не берусь что-то прогнозировать, просто здесь нет никаких сомнений, что он может быть задействован в самых разных направлениях, не только на украинском”. Пресс-секретарь президента также не смог ответить на вопрос, в государственной или коммерческой структуре планирует работать Сурков. “У меня нет никаких данных о том, где дальше собирается работать Сурков”, — сказал он.



Песков не стал отвечать на вопрос, почему Сурков решил покинуть должность помощника президента, и рекомендовал задать его самому Суркову.

