Правительство в пятницу отчитается в Раде — Гончарук

Кабинет министров в пятницу, 21 февраля, представит в Верховной Раде промежуточный отчет деятельности за полгода. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал Премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.



"На этой неделе мы представим промежуточный отчет в парламенте. Это произойдет в пятницу. Отчет уже подан в парламент с выполнением требований закона", - сказал Гончарук.



По его словам, парламентариям будут представлены результаты деятельности правительства за первые полгода.



