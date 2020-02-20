Блохин рассказал о конфликте с Суркисом из-за денег

Бывший главный тренер “Динамо” Олег Блохин рассказал о конфликте с президентом столичного клуба Игорем Суркисом после своей отставки с поста наставника команды. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу ТаТоТаке, передает УНН.



Блохин признался, что у него начался конфликт с Игорем Суркисом после того, как он заставил “Динамо” выплатить ему неустойку после своей отставки.



“Почитайте, что обо мне говорили. Меня полощат три месяца, а я молчу и терплю это. Надо вести себя порядочно. Можно было сесть за стол и договориться”, — сказал Блохин.



По словам бывшего наставника “Динамо”, сейчас у него с Игорем Суркисом нормальные отношения.



“А что тут такого? Человек, который отвернется — глупый. Что в том, чтобы пожать руку и сказать „здрасте“?”, — считает Блохин.



Блохин работал главным тренером киевского “Динамо” с 2012 по 2014 год.

