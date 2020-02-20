Трое нардепов от "Слуги народа" выехали в Новые Санжары

Трое народных депутатов фракции "Слуга народа" выехали в пгт Новые Санжары Полтавской области, где намерены наладить диалог между местными жителями и правоохранителями, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.



"Три народных депутата от партии "Слуга народа" выехали в Новые Санжары, чтобы обеспечить конструктивность диалога между жителями и правоохранителями и не допустить провокаций", - написала Кравчук на своей странице в Facebook в четверг.



По ее словам в Новые Санжары поехали Константин Касай (избирался в Раду по мажоритарному округу, в который входят Новые Санжары), Татьяна Цыба (комитет по вопросам свободы слова), Максим Перебийнис (комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования).



"Мы должны объяснить, что меры безопасности - беспрецедентные. И сделано все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. А еще напомнить, что все мы люди, а те, кто вернулся из Китая также украинцы", - отметила Кравчук.

