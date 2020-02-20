Минздрав заявляет об успешной эвакуации украинцев из Китая

Медцентр Нацгвардии "Новые Санжары", определенный как место обсервации для прибывших из Китая, прошел проверку эпидемиологов и не представляет никакой угрозы ни для самих обсервируемых, ни для окружающих.



Это подчеркивает Министерство здравоохранения.



"Наша цель - безопасность людей. Как наших сограждан, прилетевших из Китая, так и всех жителей Украины в целом. Поэтому мы придерживаемся всех международных требований ВОЗ и заверяем, что никакой угрозы для находящихся в обсервации и окружающих объект не представляет. Он прошел проверку эпидемиологов и соответствует всем требованиям", - заявили в Минздраве.



В ведомстве отметили, что ни одного случая болезни, вызванной коронавирусом, в Украине не зарегистрировано, и призвали граждан "сохранять спокойствие и не поддаваться искусственной панике".



"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов острых респираторных инфекций не имеют", - заявили в Минздраве.



Там снова подчеркнули, что перед вылетом из Китая все пассажиры прошли обязательный осмотр китайскими медиками. Перед заходом на борт всех во второй раз проверили украинские врачи.



"Приняты все возможные меры по соблюдению безопасности пассажиров, членов экипажа и работников аэропорта. Борт размещен на отдельной изолированной стоянке. Все процедуры (паспортный контроль, таможенные формальности) выполнены у трапа самолета", - заверили в министерстве.



Теперь 45 украинцев и 27 иностранных граждан, экипаж самолета и сопровождающие лица будут доставлены спецтранспортом ГСЧС в сопровождении и под охраной полиции на территорию медцентра «Новые Санжары» в Полтавской области. Обсервация продлится 14 дней. На локации 24/7 находятся врачи, обеспеченные всем необходимым и готовые оказать необходимую помощь, заверили в Минздраве.



Как сообщал Укринформ, 20 февраля в Украину прибыл самолет с украинцами и иностранцами, которых Украина вывозит из КНР по договоренности с их государствами. Среди пассажиров - граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля.



Жители поселка Новые Санжары и близлежащих населенных пунктов с ночи перекрывают дороги, протестуя против размещения эвакуированных из Китая. Сегодня утром между протестующими и полицией произошли столкновения.



По последним данным, на 20 февраля от коронавируса умерли 2128 человек. Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 75727 человек, 16526 человек вылечились и выписаны из больниц.

