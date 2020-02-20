Рада рассмотрела уже более тысячи правок к земреформе

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела 1049 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли, передает корреспондент РБК-Украина.



Всего в документе 4018 правок. Ни одна из рассмотренных правок поддержана в зале не была.



Напомним, в аграрном комитете Верховной рады не исключают созыв внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли. Глава комитета Николай Сольский заверил, что сегодня нардепы вряд ли будут продлевать заседание парламента.