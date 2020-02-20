США передали Украине картину, украденную нацистами во время войны

Из США в Украину возвращается картина французского художника Пьера Луи Гудрона Влюбленная пара. Произведение искусство было похищено во время оккупации Киева нацистами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.



Картину украли во время Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко.



В среду, 19 февраля, глава МИД Украины Вадим Пристайко принял участие в официальной церемонии передачи американскими правоохранительными органами работы Пьера Луи Гудрона.



Возврат объекта культурного наследия состоялся "благодаря успешному сотрудничеству дипломатов и специальных служб двух стран", подчеркнули в сообщении МИД.



Напомним, что картина пропала в 1943 году. Нашлась Влюбленная пара только в 2013 году на аукционе Дойл в Нью-Йорке. Произведение искусства было осмотрено представительницей музея Ханенко Еленой Живковой, которая и обнаружила отметки музея.



Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка заявил о том, что картина будет передана нашей стране.

