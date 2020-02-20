Во Львове с 1 марта возрастет цена за парковку

Львовский городской совет внес изменения в положение о парковании транспортных средств на территории города, согласно которым Львов поделили на 5 парковочных зон и изменили тарифы на парковку.



За проект решения на сегодняшней сессии горсовета проголосовали 33 депутата. Всего в горсовете 64 депутата.



Согласно решению, с 1 марта 2020 года вместо двух парковочных зон будут действовать 5. В первую зону вошла центральная часть города. На закрытых парковках цена за час составит 30 гривен, а на открытых – 20. Ранее стоимость часа паркования составляла 20 и 15 грн соответственно.



Вторая зона – ближний центр, в рамках до 15 минут ходьбы от центра. Стоимость часа паркования определена в 15 грн. Третья зона – большинство городской застройки до 1939 года и час парковки там будет стоить 10 грн. Четвертая зона охватывает остальную часть города, где стоимость часа определена в 5 грн/час.



Пятая зона – парковки возле международного аэропорта и железнодорожного вокзала. Стоимость часа парковки – 40 грн.



Также депутаты подняли стоимость часа парковки для туристических автобусов – с 50 до 80 грн. Для жителей центральной части города решением предусмотрено, что с 19:00 до 08:00 они смогут парковать автомобили возле жилья бесплатно. А для парковки в дневное время смогут приобрести абонементы от 590 грн в месяц, 800 грн на 6 месяцев и 1400 грн за полгода.



В данное время во Львове действуют две зоны паркования – центр города и остальная его часть.

