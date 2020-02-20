У санатория в Новых Санжарах начались столкновения протестующих с полицией

Колонна из автобусов с эвакуированными из Китая из-за коронавируса гражданами Украины прибыла в санаторий в Полтавской области, где начались столкновения митингующих с полицией.



Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что санаторий министерства внутренних дел Украины, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области, готов принять на карантин эвакуированных из Китая граждан. Местные жители в четверг начали акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории, они блокировали дороги в поселке.



Перед тем, как автобусы подъехали к территории санатория, полиция зачистила митингующих, освободив проезд, а также потушила и разобрала баррикаду, сооруженную участниками акции протеста.



По пути следования колонны митингующие забрасывали автобусы камнями, палками и бутылками. Один из участников акции был задержан. Кроме того, в столкновениях, по предварительным данным, пострадали двое - один митингующий ит один полицейский.

