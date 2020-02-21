Суд оставил музыканта Андрея Антоненко под стражей

Суд оставил музыканта Андрея Антоненко под стражей

Cудья Печерского суда города Киева оставил меру пресечения Андрею Антоненко без изменений. Следующее заседание, на котором рассмотрят жалобу на арест подозреваемого в убийстве Шеремета состоится 2 марта.

Такое решение было принято в четверг, 20 февраля, передает издание "Украинские новости".

Сообщается, что на сегодняшнем заседании защита Андрея Антоненко просила отпустить подозреваемого под личное обязательство, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Адвокат также в очередной раз пытался убедить суд, что его подзащитник имеет меньший рост, чем человек, попавший на запись камер видеонаблюдения возле места преступления. Однако эти доводы не были приняты.

В свою очередь Антоненко подал жалобу на арест, которая будет рассмотрена уже в понедельник, 2 марта.

Напомним, что музыкант и ветеран АТО Андрей "Риффмастер" Антоненко подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.