Девочка с собачкой

Президент Зеленский отвлекся от привлечения миллионов инвесторов и позвонил в Китай девочке, которую правительство Гончарука не сумело эвакуировать из очага страшной коронавирусной инфекции. Это, с...ка, трогательная история. Настя Зинченко не захотела бросить собачку, которой не нашлось места в самолете. Она приняла решение остаться с песиком в Ухане, а остальные улетели домой, на Батькивщину. Настенька написала на своей странице в «Фейсбуке»: «очень хочу вернуться, соскучилась по Украине, но собачку бросить не могу». И тут позвонил Зеленский…



Наверное, Настя уже успела посмотреть видео встречи «китайской сотни» в ставших знаменитыми за одну ночь Новых Санжарах. И наверняка радуется, что осталась в уютном, изолированном Ухане, где есть угроза заражения, но никто не пытается пробить булыжником твою голову и сжечь тебя под видом дезинфекции. Уверен, что эвакуированные, которые сутки были в дороге и которых под конец загоняли, как диких зверей, втайне завидовали Насте с ее собачкой. Однако, к сожалению, девочке выпало сомнительное счастье стать лицом пиаровской кампании Офиса президента «Коронавирус с человеческим лицом». Как-то так получилось, что благодаря эффективной и напряженной работе правительства идиота на самокате в Украине сформировался не совсем правильный образ украинцев, оказавшихся в Ухане. Их хотят забросать камнями, дистанционно расчленить и сжечь. Оптимальный вариант, устраивающий жителей Галичины и центральной Украины – безопасно сбить их самолет еще на подлете к кордонам суверенной, соборной и независимой державы. Желательно над морем, чтобы остатки жрали акулы в целях дезинфекции. Надо срочно исправлять имидж.



В социальных сетях начинает флешмомб, челлендж и сбор средств. Под шумок Аркаша Бабченко дает свой номер карты и «Яндекс-кошелек». На ахметовских телеканалах выступают лидеры общественного мнения, «слуги народа», активисты и просто неравнодушные идиоты. Они дружно осуждают черствость «отдельных дипломатических работников» и призывают немедленно исправить ситуацию с собакой

Страна, затаив дыхание, следит за развитием событий. Ни одно ток-шоу не обходится без связи по скайпу с Настей. Министр экономики Милованов предлагает ей свою дачу в Конча-Заспе для безопасной обсервации. Дает точный адрес. Говорит, она ему все равно без надобности, поскольку приходится постоянно гореть на работе. На следующий день дача Милованова сгорает

Креативщики из «95-го Квартала» напряженно работали всю ночь и родили программу «Девочка с собачкой». Бренд-легенда следующая: симпатичная молодая девочка из Украины не смогла бросить своего четвероногого друга. История сама по себе трогательная и вышибает слезу. Она пострадала из-за черствости чиновников, которые не вошли в положение. Не пустили собаку. А Настя очень привязана к своему мохнатому питомцу. Девочка грустит одна в очаге коронавируса. Крупный план. У собаки кончается еда (панорамная съемка с дрона). Президент Зеленский едет на работу в «Тесле» Богдана, конфискованной у того перед увольнением, и слушает новости по гребаному радио. Диктор взволнованным голосом рассказывает о судьбе патриотки, активной участницы майдана, которая спасает свою собачку. Скупая слеза катится по небритой щеке президента. Он опять принял решения не бриться до тех пор, пока девочка Настя вместе со своей собакой не окажется дома, в Новых Санжарах. Об этом сообщает взволнованный голос Мендель за кадром. Рука главы государства тянется к телефону. Короткий гудок: «Алло?» – «Це Зеленський, твий презыдент, мы повернемо тебе с кобельком (сучкою) додому».В социальных сетях начинает флешмомб, челлендж и сбор средств. Под шумок Аркаша Бабченко дает свой номер карты и «Яндекс-кошелек». На ахметовских телеканалах выступают лидеры общественного мнения, «слуги народа», активисты и просто неравнодушные идиоты. Они дружно осуждают черствость «отдельных дипломатических работников» и призывают немедленно исправить ситуацию с собакой. То есть с Настей. Прямое включение министра здравоохранения Скалецкой из санатория Нацгвардии, где она проходит обсервацию с «уханьской сотней». На правой скуле министра здоровенный синяк с очертаниями кирпича, тщательно замазанный тоником. Она улыбается в «Скайп» и уверенно говорит: «Настя, приезжай к нам, тут безопасно, для твоей собачки будут созданы все условия, местных жителей удалось отогнать на безопасное расстояние… Ночь прошла спокойно, пока корпус не подожгли, но нам раздали асбестовые одеяла… Они очень прочные и не горят… К нам очень просился премьер Гончарук перед отчетом в парламенте, но его не пустили, поэтому никто по этажу на самокате не катается».Чрезвычайный брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака: «Наши лучшие дипломаты из оставшегося после Климкина и Пристайко говна сегодня разрабатывают драфт возвращения животных из Китая. Уже готовы первые треки, которые планируется откатать во время переговоров по формуле Зеленского в собачьем питомнике».Страна, затаив дыхание, следит за развитием событий. Ни одно ток-шоу не обходится без связи по скайпу с Настей. Министр экономики Милованов предлагает ей свою дачу в Конча-Заспе для безопасной обсервации. Дает точный адрес. Говорит, она ему все равно без надобности, поскольку приходится постоянно гореть на работе. На следующий день дача Милованова сгорает. Как и соседние строения. Потом оказывается, что у Тимофея нет дачи. Он об этом просто забыл, поскольку дебил. Сгорел в очередной раз дом Гонтаревой. Та на костылях проводит прямое включение из Лондона и обвиняет Коломойского в эскалации ситуации с коронавирусом и в подготовке покушения на нее. Только что грузовик на литовских номерах прямо в центре города пытался наехать на ее инвалидную коляску. Прибывшие врачи признаков коронавируса не обнаружили.Львовский мэр Садовой выступает с заявлением, что Львов борется за право принять Настю и ее четвероного «пэсыка». В качестве объекта для обсервации называет госпиталь в Винниках, недалеко от культурной столицы нации. Через несколько минут после эфира в дом Садового в очередной раз шмаляют из гранатомета, а госпиталь, подожженный сразу с четырех сторон, красиво горит. Рядом стоит персонал со свечками и поет гимн Украины.Зеленский идет записывать очередное обращение к нации по поводу Насти к «Тесле». «Тесла» горит. Недалеко стоит загорелый Богдан и застенчиво снимает все на телефон. Жители Новых Санжар, отлежавшись после неудавшегося штурма санатория Национальной гвардии, вырабатывают план встречи Насти и ее собаки. Учтены все ошибки, допущенные во время теплой встречи 20 февраля. Полиция стягивает дополнительную бронетехнику к районам вероятного прорыва. Настя, возвращайся домой, тебя ждет Зеленский!