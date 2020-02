В США появились голуби в кепках с надписью «Сделаем Америку снова великой»

В США вновь появились голуби в головных уборах. Но на этот раз это не ковбойские шляпы и не сомбреро, а красные кепки со слоганом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). Об этом сообщает телеканал Лас-Вегаса KSNV.



Голубей выпустили перед дебатами Демократической партии США. Ответственность за произошедшее взяла на себя анонимная группировка P.U.T.I.N. (Pigeons United to Interfere Now — «Объединенные для вмешательства голуби»). Представители этой организации сами направили пресс-релиз в СМИ.



По их словам, голубей выпустили после «тщательных исследований, технических трудностей и ухода». Отмечается, что птицы специально натренированы для такой ответственной миссии. Кстати, лидер стаи был не в кепке, а в парике, напоминающем прическу Трампа.