Государство переплачивает в 5 раз за образование детей в селах - премьер

Государство переплачивает в 5 раз за образование детей в некоторых районах страны. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук на утреннем заседании Верховой Рады во время рассмотрения отчета правительства, передает корреспондент УНН.



"Мы имеем четкий план опорных школ, который позволит нам оптимизировать систему среднего образования и сделать ее более доступной. Я уже говорил об этом, на отдельных участках мы тратим на ребенка в год 100 тыс. грн, когда средние расходы на ребенка составляют 20 тыс. Мы как государство переплачиваем в 5 раз, в то время как ребенок получает гораздо худшее образование, чем его сверстники в городах", - сказал Премьер.

