Рада рассмотрела более трети правок закона о земле

Верховная Рада рассмотрела 1505 поправок к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за утреннее пленарное заседания в пятницу депутаты рассмотрели 312 правок, не одобрив ни одной из них. Всего же Верховная Рада рассмотрела 1505 из 4018 поправок в законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".



За все время рассмотрения вопроса народные депутаты поддержали только одну правку (№48), которая обязывает собственников и пользователей земучастков предоставлять право сервитута для обеспечения прохода (проезда) другим собственникам к надлежащему земельному участку.



Верховная Рада начала рассмотрение данного законопроекта 6 февраля.



Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявлял, что принять законопроект о рынке земли парламент, по оптимистическим прогнозам, сможет в конце марта.

