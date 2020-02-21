ЕС в марте отменит санкции против Азарова и Ставицкого, - журналист

Европейский союз в марте отменит санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



По его словам, послы стран ЕС на саммите 4 марта на полгода продлят санкции в отношении 175 россиян и сепаратистов, а также 44 организаций.



"В тот же день они продлят заморозку активов Януковича и 8 человек из его окружения на 12 месяцев, его сына - на 6 месяцев, и исключат Азарова и Ставицкого из списка", - добавил Йозвяк.

