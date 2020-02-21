В ООН раскритиковали беспорядки в Новых Санжарах

В Организации объединенных наций осудили события в Новых Санжарах 20 февраля, где местные жители устраивали беспорядки, жгли костры и бросались камнями в автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.



Об этом идет речь в заявлении ООН в Украине по поводу вчерашней атаки на граждан, эвакуированных из Уханя, обнародованном в Facebook.



"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину", - сказано в сообщении.



Также в заявлении речь идет о том, что ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. В организации также добавили, что продолжают поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.



"В нашем раздробленном и разделенном мире здоровье является одной из немногих сфер, которая дает странам возможность работать вместе ради общего дела. В прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", - говорится в заявлении.

