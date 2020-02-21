Украинца захватили пираты у берегов Нигерии - МИД

У берегов Нигерии вследствие пиратского нападения на судно 20 февраля захвачены десятеро членов экипажа, один из которых является гражданином Украины.



Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.



"Посольство Украины в Греции сообщает о пиратском нападении на судно Alpine Penelop (флаг Либерии), которое произошло на рассвете 20 февраля у берегов Нигерии. В результате нападения захвачены и вывезены в неизвестном направлении 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины", - отметил он.



Погорельцев проинформировал, что компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению членов экипажа. "Переговорами будут заниматься профессиональные «переговорщики». Посольство Украины в Греции поддерживает связь с компанией-судовладельцем. С родственниками украинского моряка установлен контакт", - сообщил он.



Директор департамента заверил, что дело находится на контроле Посольства Украины в Греции и Департамента консульской службы МИД.

