Суд вынес решение о принудительном приводе Порошенко на допрос

Суд вынес решение принудительно привести Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 28 февраля, в 14:00. "Осуществить привод Порошенко Петра Алексеевича, 26.09.1965 года рождения,.... для проведения следственного действия - допроса... Исполнение постановления про осуществлению привода поручить соответствующим подразделениям органов Национальной полиции.

Постановление обжалованию не подлежит", - сказано в документе.



Напомним, принудительный привод Петра Порошенко в Госбюро расследований позавчера, 20 февраля, анонсировала исполняющая обязанности главы ГБР Ирина Венедиктова. Она сообщила, что экс-президент не явился на допрос 30 раз.



А до этого о принудительном приводе Порошенко писал юрист Андрей Портнов. По его словам, причиной стало то, что самостоятельно лидер "Европейской солидарности" являться на беседы с правоохранителями много раз отказывался, игнорируя повестки.



В последний по счету раз Порошенко проигнорировал вызов в ГБР 11 февраля, когда его хотели допросить по делу о судебной реформе.



А в январе Порошенко допросили по делу Минских соглашений, "Страна" подробно описывала, как это было. Отметим, что из-за подписания Минских соглашений экс-президента подозревают в госизмене, так как они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

