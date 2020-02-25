Некоторые антибиотики провоцируют врожденные аномалии у детей

Антибиотики из класса макролидов, применяемые во время беременности, грозят появлением врожденных отклонений у плода, пишет ТАСС со ссылкой на открытие Университетского колледжа Лондона. Ученые исследовали то, как различные антибиотики влияют на развитие плода и вероятность выкидыша. Анализ проводился на основе данных, собранных британскими медицинскими службами в течение последних 26 лет.



Примерно 104000 детей, чьи матери перенесли тяжелые инфекции во время беременности и употребляли пенициллин и другие лекарства для борьбы с микробами, учитывались специалистами. Их состояние сравнивали с контрольной группой - детьми, чьи матери антибиотики не пили. Выяснилось: дети женщин, которые применяли макролиды во время первого триместра беременности, в 1,5-2 раза чаще по сравнению с братьями и сестрами страдали от серьезных аномалий в формировании половых органов, сердечно-сосудистой системы и других частей тела.



Причем, прием пенициллина, к примеру, не повышал риск появления аномалий. А вот макролиды однозначно связали с развитием аритмии и других нарушений кровообращения. За счет каких механизмов данная группа антибиотиков вызывает проблемы, ученые пока сказать не могут.

