Обсервацию эвакуированным из Китая могут продлить - министр

Сроки обсервации граждан из Китая, которые находятся в санатории в Новых Санжарах, могут продлить в случае соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире программы Завтрак с 1+1 во понедельник, 24 февраля.



"Мы идем по рекомендациям ВОЗ. Если ВОЗ пересмотрит свои рекомендации и увеличит, тогда мы тоже будем увеличивать", - сказала министр.



Она также рассказала о самочувствии эвакуированных. "По состоянию на вчера все в порядке, все здоровы, никаких признаков острого респираторного заболевания, которые могли бы привести к подозрениям, в том числе на коронавирус, нет", - рассказала Скалецкая.



По ее словам, эвакуированы могут общаться между собой, но должны при этом носить маски. Они также в любой момент могут связаться с врачом и получить необходимую консультацию или помощь.



Министр сообщила, что иностранной гражданке, в которой накануне произошло обострение гастроэнтерологической болезни, врачи прописали диету.



Скалецкая сообщила, что сегодня намерена посетить эвакуированных: "Эпидемиологи определят порядок моего посещения, как это должно быть".



По ее словам, члены экипажа самолета компании Sky Up, который осуществлял эвакуацию людей из Китая, уже обосновались в месте обсервации.



"Я постоянно общаюсь с экипажем. У них все прекрасно, они все свои вопросы с бытом уже решили. Если мы говорим об эвакуированных, вчера мне показывали видео как они в коридоре танцевали сальсу, что-то латино-американское. На самом деле, отошли от перелета и восстановили силы, все очень хорошо", - рассказала она.



По словам Скалецкой, регулярные обследования не выявили признаков ОРВИ ни у кого из находящихся на обсервации. Питание у всех одинаковое. Специальную диету предложили только иностранке, у которой обострилось хроническое гастроэнтерологическое заболевание.



Глава Минздрава отметила, что в месте обсервации необходимо максимально придерживаться эпидемического контроля и не вызывать дополнительных рисков, поэтому продукты, которые доставляют в медцентр Новые Санжары волонтеры и неравнодушные граждане, будут переданы в детские дома.

