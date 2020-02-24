Торговец наркотиками потерял $60 млн в биткоинах

Ирландский торговец наркотиками Клифтон Коллинз потерял шесть тысяч биткоинов на сумму 60 миллионов долларов. Лишился он этих денег по-глупому, пишет Mazech Media Tech & Business.



49-летний драгдилер снимал жилье, где выращивал и сбывал каннабис. В 2011 году он решил припрятать незаконно полученные деньги и вложился в биткоины.



Три года назад он попал в поле зрения полиции и его посадили в тюрьму на пять лет. За это время владелец жилья, которое арендовал Коллинз, выбросил все его вещи на помойку.



Среди выброшенных вещей оказалась и удочка, внутри которой ирландец спрятал записку с паролями от 12-ти своих аккаунтов, на которых разместил солидную сумму в биткоинах - на 60 миллионов долларов.



Клифтон Коллинз отмечает, что деньги потеряны навсегда.



Мужчина заявил, что это наказание за его глупость.

