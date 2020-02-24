В Южной Корее увеличилось число жертв коронавируса

В Южной Корее скончались еще два человека, инфицированных китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.



По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, оба умерших находились в больнице в Чхондо недалеко от города Тэгу, где ранее произошла вспышка коронавируса. Таким образом число жертв вируса в Южной Корее возросло до 8 человек.



Также власти страны сообщили о 231 новом случае заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 14:00 24 февраля в Южной Корее известно о 833 случаях инфицирования.

