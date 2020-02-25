Трамп в 2018 году получил от Путина набор серебряных монет к чемпионату мира по футболу

Президент США Дональд Трамп в 2018 году в качестве подарка получил от российского лидера Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных проходившему в России чемпионату мира по футболу. Об этом свидетельствует список врученных представителям властей США подарков за 2018 календарный год. Документ, подготовленный управлением протокола Госдепартамента, был опубликован в понедельник в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).



Подарок был преподнесен 19 августа 2018 года. По оценкам американских властей, его стоимость составляет $1,5 тыс. Сейчас набор монет находится на хранении в Национальном архиве США.



Полный перечень подарков, полученных американскими должностными лицами в 2018 году от представителей иностранных государств, занял более ста страниц.

