Белый дом запросит у Конгресса $1 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса

Белый дом на этой неделе направит запрос в Конгресс США на выделение около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на трех сотрудников, задействованных в планировании.



"Детали пока согласовываются <...>. Запрос на выделение около $1 млрд должен быть направлен в Конгресс в ближайшие дни", - отмечается в публикации.



Как ранее сообщала газета Politico, данные средства будут направлены на разработку вакцин и лабораторные испытания.



